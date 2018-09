Horia Braun (BCR), despre riscurile din economie: Ma ingrijoreaza faptul ca, din nou, cheltuielile sunt subestimate

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a fost a doua economie din Uniunea Europeana la cresterea economiei, in trimestrul al doilea al acestui an, cu un plus de +1,4% fata de primul trimestru, arata datele publicate vineri de Eurostat - Biroul de Statistica al Uniunii Europene. In trimestrul al doilea 2018, tarile care…

- Eurostat reconfirma statutul Romaniei de tara subdezvoltata cronic. Tara noastra se afla, in 2016, pe penultimul loc in Uniunea Europeana in functie de bugetul alocat pentru cercetare-dezvoltare care, la acea vreme, era chiar "consistent",...

- Datele publicate de INS cu privire la PIB in T2 confirma evolutia buna a economiei si, daca pe plan extern nu se intampla nimic grav, iar scena interna nu da in clocot, 2018 ar trebui sa fie al saselea an in care economia inregistreaza o crestere de peste 3%. PIB-ul a crescut in S I/2018…

- SCRISOARE DESCHISA Consiliul Institutelor Nationale de Cercetare-Dezvoltare din Romania - CINCDR isi exprima deosebita ingrijorare cu privire la dificultatile financiare, de functionare si in final de existenta pe care cele 45 institute nationale de cercetare-dezvoltare (INCD) membre le intampina datorita…

- In urma demersurilor complexe sustinute la nivelul Celulei de Criza a Ministerului Afacerilor Externe MAE , la data de 26 iulie 2018 au fost finalizate procedurile specifice de repatriere din Siria, prin Republica Turcia, a unui grup format din sapte persoane: sase cetateni romani dintre care cinci…

- Gospodariile din Romania si-au majorat veniturile cu 19,2% in primul trimestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, pana la 3.873 lei (831 euro) pe luna, dar cheltuielile au crescut cu 20,1% la 3.317 lei (712 euro), arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica. In primul…

- Riscurile pentru perioada urmatoare sunt cresterea dobanzilor, demografia, impredictibilitatea si conjunctura globala, a spus Omer Tetik, CEO, Banca Transilvania la ZF Bankers 2018. Alte declaratii: - crestem pe antreprenoriat, IMM, microfinantare. Capatam experienta si…

- Raportul Bancii Mondiale arata ca, in perioada 1970-2016, au fost inregistrate 85 de catastrofe in Romania, inclusiv 47 de inundatii, 4 cutremure si 2 secete, care au afectat in total aproape doua milioane de persoane si au generat pierderi in suma de peste 6 miliarde de dolari.