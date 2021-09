Horia Alexandrescu a murit. Doliu în presa din Romania Horia Alexandrescu a decedat in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Anunțul trist a fost facut de fiica sa, Anca Alexandrescu, pe Facebook. „Tata a plecat”, a scris aceasta, fara sa dea alte detalii. „Nu cred… Dumnezeul sa-l ierte! Ganduri bune, Anca!”, a scris, tot pe Facebook, Gabriela Szabo. Horia Alexandrescu a lucrat circa 50 de ani in mass-media. A debutat ca jurnalist sportiv apoi, dupa Revoluție, a fondat numeroase publicații, precum Cronica Romana. Horia Alexandrescu a fost și membru al Uniunii Scriitorilor din Romania și a publicat peste 15 volume. De asemenea, Horia Alexandrescu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Horia Alexandrescu a murit la varsta de 74 de ani. Anunțul a fost facut, luni, pe Facebook de catre fiica acestuia Anca Alexandrescu. Horia Alexandrescu a fost unul dintre cei mai importanți jurnaliști din Romania. Fiica sa, Anca Alexandrescu, a facut anunțul pe Facebook: „Tata a plecat…”,…

- Horia Alexandrescu a fost unul dintre cei mai importanți jurnaliști din Romania. Fiica sa, Anca Alexandrescu, a facut anunțul pe Facebook, cu puțin timp in urma."Tata a plecat…", a scris aceasta, fara sa dea alte detalii. Horia Alexandrescu a fost ziarist, director si fondator al unor gazete din peisajul…

- Jurnalistul și gazetarul Horia Alexandrescu a incetat din viața la varsta de 74 de ani. Știrea a fost confirmata chiar de catre fiica acestuia, Anca Alexandrescu. S-a nascut la 9 aprilie 1947, in București, și, oficial, este ziarist, director și fondator al unor gazete in peisajul media de…

- Institutul de Arheologie din cadrul Academiei de Stiinte Sociale din China a initiat o colaborare cu Academia Romana de Stiinte pentru a desfasura sapaturi arheologice intr-un sit din provincia Gansu (China) in cautare de noi fragmente de ceramica pictata intr-un stil asemanator cu fragmente de ceramica…

- Anatolie Topala s-a nascut in data de 27 octombrie 1970 in satul Sadova, raionul Calarași. El și-a facut studiile la Facultatea de Matematica și Cibernetica, Universitatea de Stat din Moldova și doctoratul la Institutul de Matematica și Informatica al Academiei de Științe a Republicii Moldova. In perioada…

- Iasul a fost la inaltime si in acest an cu organizarea turneului de tenis ATP Challenger 100 "Concord Iasi Open". Jucatorii si staffurile lor au apreciat conditiile de la Arenele Ciric si toate eforturile depuse de catre organizatorii celui mai important turneu ATP din Romania, iar nivelul ridicat al…

- Juriul Saptamanii Criticii, una dintre sectiunile paralele din cadrul Festivalului de la Cannes, a decernat miercuri Marele Premiu filmului egiptean ”Feathers”, in regia lui Omar El Zohairi, informeaza AFP. Filmul spune povestea unei femei ”devotata trup si suflet sotului si copiilor sai’‘ si care,…

- Ioan Marginean va fi noul președinte al FC Brașov Steagu Renaște. A mai lucrat la FC Brașov (2003 – 2004) inaintea falimentului, in perioada cand patron era Ioan Neculaie, ca vicepresedinte. Cornel Țalnar e favorit sa devina antrenor principal, in locul lui Ilie Stan, care pana acum s-a ocupat de pregatirea…