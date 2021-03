Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții mai multor societați care activeaza in domeniul hotelier și al restaurantelor din Timișoara lanseaza o noua solicitare de reducere de taxe și impozite, dar și de alte masuri care sa ajute acest domeniu in contextul pandemiei de coronavirus. Documentul este trimis celor de la Consiliul…

- Deși e cunoscut mai mult datorita activitaților sale de jurnalist și istoric, numele lui Viorel Screciu – care anul acesta implinește 67 de ani – are o rezonanța aparte in așa numita lume a celor care alcatuiesc scena muzicala old boys din Timișoara. Membru al formației locale Vest, Vio n-a trait niciodata…

- Alesii locali din grupul politic PSD/PPU-SL din Consiliul Local Bacau au depus, astazi, un proiect de hotarare privind aprobarea schemei de ajutor de minimis ȋn vederea reducerii si scutirii de la plata unor taxe și impozite pentru intreprinzatorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Dominic Fritz a anunțat ca va discuta la București și despre problema migranților, care sunt in numar tot mai mare pe strazile din Timișoara. Reprezentanții forțelor de ordine nu intervin atunci cand aceștia devin agresivi sau se ”cazeaza” in spații dezafectate, motivand ca nu au cadru legale pentru…

- Dominic Fritz vrea mai multa implicare din partea timișorenilor inclusiv in domeniul educației. Astfel, primarul Timișoarei a anunțat, marți, ca deja consiliul local a desemnat de saptamana trecuta reprezentanții sai in consiliile de administrație din școli. Trebuie numiți, acum, și reprezentanții primarului.…

- Octavian Jurma estimeaza, intr-o declaratie pentru un post TV, ca 60% din cazurile de Covid-19 din Bucuresti vor fi cu noua varianta de coronavirus, depistata initial in Marea Britanie, si asta pana in luna martie."E important sa se efectueze secventierea si in marile orase: Timisoara, Iasi, Cluj-Napoca,…

- Reprezentanții mediului economic timișorean au fost principalii solicitanți ai reducerilor de impozite, in special pe cladiri, lansate in cadrul dezbaterii publice organizate de primarie inainte de ședința in care se va vota noul buget al orașului. Primarul Dominic Fritz a ascultat cu calm, cel puțin…