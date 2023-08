Stiri pe aceeasi tema

- In goana dupa recuperearea pierderilor din perioada pandemiei și ”acoperiți” de scuza inflației, patronii de restaurante din Romania au forțat nota de plata la maxim. Mai exact, prețurile din prezent practicate in București ajung sa rivalizeze cu cele...

- Drept la replica| Carrefour Romania raspunde acuzelor conform carora NU ar fi aplicat ințelegerea de scadere a prețului Drept la replica| Carrefour Romania raspunde acuzelor conform carora NU ar fi aplicat ințelegerea de scadere a prețului In ceea ce privește articolul dumneavoastra din data de 4.08.2023…

- Cotele de impozitare pe veniturile microintreprinderilor se vor altera considerabil, iar plafonul de impunere va fi redus simțitor.Modificarile au fost anunțate in cadrul Ordonanței pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și alte masuri financiar-fiscale,…

- Prețurile peste tot au luat-o razna, dar in HoReCa este jale. O turista aflata la un restaurant din Eforie Nord a postat nota de plata pe rețelele sociale absurda pe care a platit-o pentru niște mamaliga, ”mancarea saracului”.Femeia a platit 99,5 lei pe o masa, dar șocul a venit cand a vazut cat costa…

- Ce salarii ofera angajatorii din domeniile care recruteaza cel mai mult pe timp de vara? 3.500 de lei in retail, 3.300 de lei in industria alimentara și HoReCa și 3.000 de lei in turism. Așteptarile candidaților sunt cu 30% - 40% mai mari.Mai mult de 13.000 de joburi noi au fost scoase in piața in…

- Batranu' Sas este o afacere nascuta la Sibiu care și-a dorit sa fie mai mult decat o simpla bacanie. Businessul a reușit sa se dezvolte prin migrarea galantarului pe internet și cu ajutorul unui manager caruia nu i-a fost teama de schimbari și nici de faptul ca oamenii nu vor mai consuma carne.…

- Fresh Kebab este un restaurant timișorean care a mizat pe rețeta tradiționala a celebrului kebab, dar și pe ingrediente sanatoase. Pariul, inceput in anul 2013, pare sa fi dat rezultate, atat prin faptul ca locuitorii orașului aleg frecvent produsele Fresh Kebab, cat și prin premiul Local Love Brand…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada joi, pana la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, in conditiile in care situatia slaba a economiei regionale afecteaza perspectivele pentru cererea de gaze, transmite Bloomberg.