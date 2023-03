Horea Vușcan: „Putin și președintele Chinei îmi inspiră seriozitate și putere” Omul de afaceri bihorean, Horea Vușcan, cunoscut pentru replicile sale acide, iese din nou la rampa cu o opinie ieșita din comun. Vușcan vorbește despre cei doi președinți ai Rusiei și ai Chinei, dar și despre Joe Biden, despre care spune ca “este incapabil sa urce pe treptele avionului”. „Ce va inspira voua aceasta poza, cu liderul Rusiei și al Chinei, considerați de Occident ca fiind inamicii noștri? Mie imi inspira seriozitate, putere, organizare, chiar și puțina frica. Dar daca acești oameni sunt inamicii noștri, pe mine ma ia frica, pentru ca pe noi cine ar trebui sa ne protejeze? Aștia?… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cea de-a 390-a zi de razboi, președintele chinez Xi Jinping a vizitat Moscova și a fost primit la Kremlin de catre Vladimir Putin.Beijing descrie vizita ca fiind "o misiune de pace", dar oficialii americani și europeni sunt sceptici și avertizeaza ca, mai degraba, Xi ar putea alimenta razboiul total…

- Președintele Chinei, Xi Jinping a aterizat la Moscova pentru o vizita de trei zile in cadrul careia se va intalni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit presei de stat rusa TASS , citata de CNN . Menționam ca este pentru prima data cand Jinping iși viziteaza vecinul și aliatul apropiat de cand…

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko spune ca Vladimir Putin este perfect rational si stie foarte bine ce rau provoaca in Ucraina, iar un conflict prelungit l-ar avantaja. Ea avertizeaza, intr-un interviu, ca dupa incheierea razboiului este foarte important ca Europa sa invete din greseli si, in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a dat miercuri, 1 martie, unda verde circulației pe Marea Linie Circulara (GLC) a metroului din Moscova. Cu o lungime de 70 de kilometri si 35 de statii, noua linie de metrou este cea mai mare din lume, transmite EFE, citata de Agerpres.Putin a inaugurat noua linie prin…

- "O infrangere militara definitiva (a Rusiei in Ucraina) mai poate fi intarziata (doar) cu pretul vietilor a sute de mii de mobilizati (rezervistii rusi inrolati recent de Moscova, n.r.), insa, in final, ea este inevitabila", a afirmat Navalnii intr-un mesaj postat luni de echipa sa pe retelele sociale."Combinatia…

- Uniunea Europeana a decis vineri, 27 ianuarie, sa prelungeasca cu sase luni sanctiunile impotriva Rusiei pentru declansarea razboiului din Ucraina si pregateste noi masuri impotriva Moscovei, deși este tot mai greu sa se ajunga la un acord in interiorul blocului comunitar privind adoptarea acestora,…

- In cadrul unor conversații private, mai mulți oficiali chinezi au declarat pentru Financial Times ca Beijingul „nu ar trebui sa urmeze pur și simplu Rusia” in ceea ce privește conflictul din Ucraina, potrivit Sky News . Aceste comentarii, care vin la la doar cateva saptamani dupa ce Vladimir Putin…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…