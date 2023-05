Stiri pe aceeasi tema

- Au fost adoptate joi, 20 aprilie, la propunerea ministerului Energiei, Hotararea pentru declararea proiectului de investiții “Conducta de transport gaze naturale Timișoara – Deta – Denta – Moravița” ca proiect de importanța naționala in domeniul gazelor naturale și Hotararea pentru completarea Hotararii…

- Astazi 30 martie se implinesc o suta de ani de la nașterea, in orașul Timișoara, a unei autentice personalitați muzicale romanești, Viiorel Cosma, muzicolog, lexicograf și critic muzical roman, decedat in anul 2017 la București. „Provenit dintr-o familiei cu inclinații muzicale (ambii parinți cantau…

- Cele mai accesibile apartamente de inchiriat pot fi gasite in Timișoara, diferența dintre chiriile solicitate in Timișoara și Cluj-Napoca sau București, se apropie de 30% in cazul garsonierelor și depașește 20% in cazul apartamentelor cu doua și trei camere, informeaza imobiliare.ro. Cele mai scumpe…

- Filarmonica Pitești organizeaza joi, 16 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic. La pupitrul dirijoral al orchestrei simfonice a instituției revine Leonard Boga, solista serii fiind, in premiera, pianista Raluca Ouatu. In program: J. Turina – Rapsodia Simfonica op.…

- Manageri de filarmonici, opere si teatre muzicale din tara vor urca pe scena Salii Capitol a Filarmonicii Banatul din Timisoara, vineri de la ora 19,00, lasand de-o parte activitatea administrativa si pentru a reveni la pasiunea lor de-o viata, muzica.Directorul Filarmonicii Banatul, percutionistul…

- Ministerul Familiei a publicat, in dezbatere publica un proiect de OUG, prin care se propune modificarea regulilor programelor prin care cei interesati pot cere credite garantate de stat pentru a acoperi o serie de cheltuieli, respectiv Family Start si Student Invest, aparute in 2022, prin OUG 95.Programul…

- Membrii trupei Vest din Timișoara au susținut la sfarșitul saptamanii trecute un concert la Mayerhoff Brauerei, unde pe parcursul a doua reprize publicul a avut parte de o serie de marțișoare old – school dar și cateva compoziții proprii ale veteranilor. Formația care a luat naștere cu 23 de ani in…