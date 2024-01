Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Rapidului și al naționalei Romaniei de seniori, Horațiu Moldovan , a purtat negocieri cu reprezentanții lui Atletico Madrid, parțile ajungand la un acord de principiu. Sportivul roman Horațiu Moldovan ar urma sa aiba un contract cu Atletico Madrid pe 4 ani și jumatate, pana in vara lui 2028,…

- Rapid l-a cedat pe Ștefan Panoiu, 21 de ani, lui U Cluj. Cluburile s-au ințeles pentru un imprumut pana la sfarșitul sezonului in curs.Panoiu, care vine sub forma de imprumut de la Rapid București și va reprezenta o noua opțiune pentru postul de jucator Under 21. Jucatorul a semnat un contract valabil…

- CFR e in cea mai mare criza de cand il are patron pe Nelu Varga. N-a mai caștigat un meci de aproape doua luni și o despart deja de liderul FCSB nu mai puțin de 8 puncte. Duminica a pierdut cu Sepsi, al 5-lea eșec din acest sezon, mai multe decat au echipe care nici macar nu se afla pe locuri de play-off,…

- Sepsi OSK Sf.Gheorghe și Rapid București au terminat, vineri seara, la egalitate, scor 0-0, in primul meci din cea de-a 16-a etapa a Superligii de fotbal, prima din returul sezonului regulat. Sambata, 11 noiembrie, sunt programate alte trei partide, respectiv Universitatea Cluj-Petrolul Ploiești (ora…