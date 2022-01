Hora machedoneasca pe plaja din Zanzibar, de Revelion (VIDEO) Petrecere romaneasca, de Revelion, pe o plaja din Zanzibar. Peste 400 de romani care au ales sa isi petreaca noaptea dintre ani pe plaja, la 30 de grade, s au distrat pe muzica machedoneasca, chiar daca se aflau la mii de kilometri departare de casa. Turistii au incins si o hora printre palmieri si s au distrat in noaptea de Revelion. Aseara ne am strans vreo 400 de romani pe o plaja salbatica din Zanzibar si printre altele am incins si o hora intre palmieri. Sunt 2 lucruri care ne au adus aici ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

