- Ediția din acest an a Codru Fest va avea loc in perioada 25 – 28 august și ii are ca invitați pe Hooverphonic, Nneka, Kadebostany, Deliric X Silent Strike cu CTC & Muse Quartet, Macanache, Surorile Osoianu & Lupii lui Calancea, Implant pentru Refuz, Om la luna, Robin and the Backstabbers, Alexandrina,…

- CATEDRAL a atras peste 12.000 de oameni la primul mare festival de muzica si arte vizuale lansat dupa pandemie in Romania. Prima editie a CATEDRAL, festivalul de muzica si arte vizuale lansat la Iasi, cu un line-up curatoriat de Summer Well, a atras, in cele doua zile de eveniment, 20 - 21 mai, peste…

- Mihai Puscoi, roman nascut in Olanda, unde este stabilit, i s-a alaturat Sevdalizei, care a concertat vineri seara la CATEDRAL, in urma cu opt ani, in diverse proiecte muzicale, devenind, intre timp, foarte buni prieteni, ba chiar rude. Avand parintii fugiti din tara inainte de 1989, Mihai a marturisit…

- A inceput prima zi la Catedral Music Festival. Tinerii au inceput deja sa se adune pentru a se bucura de Zimbru, prima formatie care va perfoma in aceasta zi. Tot astazi mai sunt asteptati pe scena din Gradina Palas Robin and the Backstabbers, Alexandrina, Sevdaliza si Spike. Catedral, cel mai amplu…

- Mai sunt doar trei luni pana la cel mai mare festival de pe plaja din Europa, Neversea. Organizatorii vin astazi cu nume noi pentru cea de-a patra editie a festivalului. Alesso, Azteck, Brennan Heart, KSHMR, Nicky Romero, Parov Stelar si Quintino sunt artistii care completeaza line-up-ul pentru mainstage,…

- „In oglinda lume buna/ O generatie, o minciuna/ Ne sta bine impreuna”. Versurile astea geniale ale celor de la Robin and the Backstabbers imi bubuie in minte și suflet inca de miercuri dupa-masa. Așa cum de zile intregi nu pot sa ies nicicum din propriu-mi scenariu negru al unei Romanii in razboi și…