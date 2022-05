Hooverphonic la Bucuresti: Program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Legendara trupa britanica, IRON MAIDEN, canta la Romexpo pe 26 mai 2022, in aer liber! Invitatii speciali la Bucuresti sunt germanii de la Lord Of The Lost care vor canta in deschiderea concertului. Mult asteptatul turneu ajunge si in Romania dupa ce a fost vazut de aproape doua milioane de fani, find…

- Renumitul grup australian Dead Can Dance va canta in Romania pe 16 mai 2022 la Arenele Romane din Bucuresti, in aer liber. In deschdere va urca pe scena Jules Maxwell. Formatia va interpreta piese de pe intreaga discografie lansata in decursul a celor trei decenii de cariera, incluzand piese clasice…

- Dark Tranquillity si Ensiferum canta la Bucuresti, duminica, 15 mai, la Arenele Romane, open air. Concertul va prezenta publicului si piese de pe noul album Dark Tranquillity. In deschidere vor canta PYOGENESIS (Germania) si GWENDYDD (Bulgaria). Va prezentam mai jos programul si regulile de acces si…

- Pe 12 Mai Moonspell urca pe scena Arenelor Romane din Bucuresti alaturi de Bucovina si Fragment Soul din Grecia. 1. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Fragment Soul 18:30-19:00 Bucovina 19:30-20:30 MOONSPELL 21:00 2. REGULI DE ACCES Accesul in incinta Arenelor Romane se face…

- Anul acesta e poate anul cu cea mai mare pofta de distractie dupa pandemia care a oprit toate evenimentele importante, fie ele sportive sau culturale. Iar relaxarea restrictiilor in mai multe tari de pe glob le-a dat avant organizatorilor sa reinceapa pregatirile pentru unele dintre cele mai indragite…

- Canadienii de la Three Days Grace revin in Romania la 5 ani dupa ce au fost headlinerii Shine Festival. Trupa va canta pe 2 octombrie la Arenele Romane din Bucuresti in aer liber. Biletele se pun in vanzare pe 31 martie la ora 12:00 pe iabiet.ro iar primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret…

- Rock FM au discutat cu Brendan Perry de la Dead Can Dance, formatie pe care o vom vedea pe data de 16 Mai la Arenele Romane. Concertul din Bucuresti va face parte din cadrul turneului ‘Europa – 2022’. Formatia va interpreta piese de pe intreaga discografie lansata in decursul a celor trei decenii…

- James Arthur, unul dintre cel mai iubiți artiști din lume, vine in București, la Arenele Romane. Concertul sau din anul 2020 a fost reprogramat pentru 16 august 2022. James Arthur canta pe 16 august la Arenele Romane din București. Biletele cumparate la showul artistului reprogramat din 2020 raman automat…