Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Luciu pare sa fie genul de prietena pe care orice femeie și-ar dori-o. Sora Nicoletei a fost surprinsa in timp ce, deși se grabea spre treburile ei, a preferat sa mai stea alaturi de prietena ei, chiar daca mașina acesteia a intarziat mai multe minute.

- Honorius Prigoana este o persoana extrem de discreta in ceea ce privește viața lui personala, dar nu știm cum se face ca paparazzi Spynews.ro il prind de fiecare data pe picior greșit. Fiul celebrului afacerist Silviu Prigoana parca a și uitat de toate regulile de circulație și a dat fuga pana la un…

- Nici bine nu s-a intors de la Asia Express, ca Lidia Buble a facut și prima cucerire. Blondina a fost surprinsa de paparazzi Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, in compania unui barbat misterios, cu care nu a ezitat sa se afișeze chiar in buricul Capitalei. Iata cum au reacționat…

- Iubita lui Cristi Tanase știe sa fie frumoasa, sa il țina pe sportiv alaturi, dar nu și sa respecte regulile de circulație. Bruneta a fost oprita de oamenii legii, iar timp de cateva minute mai ca i-a stat inima in loc, pregatita fiind sa primeasca o amenda usturatoare.

- Silviu Prigoana a dat vestea cea mare! Omul de afaceri va deveni in curand bunic. Soția fiului sau, Honorius, este insarcinata și va aduce pe lume primul ei copil, potrivit click.ro. Corina Bode, soția lui Honorius Prigoana, este insarcinata! Vestea a dat-o chiar viitorul bunic, Silviu Prigoana, in…

- Silviu Prigoana va fi bunic. Afaceristul a anunțat in direct la „Teo Show” ca soția fiului sau, Honorius, este insarcinata. Corina Bode, in varsta de 34 de ani, va aduce pe lume primul ei copil. Corina Bode, soția lui Honorius Prigoana, este insarcinata. „Honorius e bine. Am ințeles ca soția lui este…

- Avem primele imagini exclusive cu Anamaria Prodan, dupa ce astazi v-am prezentat știrea cu divorțul anului dintre ea și Laurențiu Reghecampf. Iata cum a fost surprinsa impresara dupa vestea separarii.