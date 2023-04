Stiri pe aceeasi tema

- Xiaomi a prezentat un rival pentru boxele portabile JBL, iar numele sau este Xiaomi Sound Move. Marile plusuri sunt suportul Bluetooth 5.3 si Apple AirPlay 2. Deocamdata produsul a debutat doar in China, alaturi de Xiaomi 13 Ultra , Smart Band 8 si tabletele Pad 6. Xiaomi Sound Move este o boxa portabila…

- Pe langa telefoanele sale pliabile, Vivo a dezvaluit in aceasta saptamana si o noua tableta. E vorba despre Vivo Pad 2, care vine cu un ecran de 12.1 inch si procesor MediaTek Dimensity 9000. Deocamdata terminalul a debutat in China si aduce un ecran IPS LCD, cu rezolutie de 2880 x 1800 pixeli si refresh…

- Motorola e gata sa lanseze al patrulea telefon pliabil cu clapeta, modelul Moto RAZR 2023, care se va remarca prin refresh rate-ul foarte ridicat, de 144 Hz. Tocmai a oferit teasere cu privire la acest model si le aflati mai jos. Moto RAZR 2023 va sosi in curand, cu un ecran intern pliabil de 6.7 inch,…

- Xiaomi 13 Ultra a debutat pe 18 aprilie 2023, drept unul dintre flagship-urile anului asteptate cu sufletul la gura. De ce asteptate astfel? Deoarece isi poate adjudeca titlul de cameraphone real. Nu de alta, dar are 4 camere de 50 MP si diafragma cu deschidere variabila. O prima veste buna e ca spre…

- Xiaomi a extins si mai mult seria de telefoane Redmi Note 12 astazi, odata cu lansarea lui Redmi Note 12 Turbo. In acea gama se aflau deja Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12S, Redmi Note 12 Pro si Redmi Note 12 Pro+. Redmi Note 12 Turbo inaugureaza profesorul Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2,…

- OPPO a intrat deja bine de tot pe piata tabletelor cu un an in urma si iata ca acum trece la nivelul urmator lansand ceea ce putem foarte usor numi o tableta de gaming: OPPO Pad 2. Avem de-a face cu o tableta de gaming cu ecran de 144 Hz si cu procesor MediaTek puternic. OPPO Pad 2 are o lista de specificatii…

- Honor a prezentat un telefon midrange nou si aratos azi, Honor 70 Lite 5G. E reteta clasica a pachetului de baza pentru un smartphone 5G: ecran de 90 Hz, baterie de 5000 si CPU Snapdragon seria 400. Honor 70 Lite 5G este, asa cum arata si numele o versiune Lite de Honor 70 , care a facut furori pe final…

- OnePlus a tinut pe 7 februarie un eveniment intesat cu noutati, iar toate privirile au fost atintite spre OnePlus 11. Noul flagship al companiei nu a venit singur, deoarece a debutat si un televizor OnePlus, o pereche de casti, dar si prima tableta OnePlus, OnePlus Pad. Avem de-a face cu o tableta cu…