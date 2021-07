Stiri pe aceeasi tema

- Prima persoana inculpata in baza legii securitatii nationale in Hong Kong a fost declarata vinovata marti de terorism si incitare la secesiune intr-un important caz cu implicatii pe termen lung pentru modul in care legislatia remodeleaza traditiile de drept comun ale orasului, relateaza Reuters si…

- Cerere de reexaminare asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis miercuri, 21 iulie 2021, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1 2011.Legea vizeaza…

- CHIȘINAU, 23 iunie - Sputnik. Prima instanța de apel de jurisdicție generala a recunoscut drept legala sentința in privința fostului membru al consiliului de administrație al ”Inter RAO” Carina Țurcan, originara din Moldova, care a primit o pedeapsa de 15 ani de detenție pentru spionaj. Despre aceasta…

- Ziarul Apple Daily din Hong Kong, a carui redacție a fost vizata de un val de percheziții, la care au participat peste 500 de polițiști, ar putea sa se inchida peste cateva zile, daca autoritațile nu deblocheaza conturile bancare pe care au pus sechestru. Conducerea redacției a fost arestata pentru…

- Inspectia Judiciara s-a autosesizat si il cerceteaza pe judecatorul Costin Andrei Stancu, de la Curtea de Apel Pitesti, care a decis ca existenta SIIJ nu este justificata, invocand decizia CJUE, transmite MEDIAFAX. Potrivit Mediafax, inspectorii judiciari s-au autosesizat si il cerceteaza disciplinar,…

- Recent, intr-o organizare de excepție a avut loc la Sighetul Marmației Adunarea generala a Baroului Maramureș, eveniment la care a participat și președintele Uniunii Naționale a Barourilor din Romania, avocat doctor Traian Corneliu Briciu insoțit de domnul Emanoil Ploșnița președintele Uniunii Avocaților…

- Urmare a analizei vulnerabilitaților și riscurilor de securitate, SIS constata apariția unor indici de periclitare a bunei desfașurari a alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021, aparuți in contextul Hotararii CEC nr. 4965 din 05.06.2021, și anume organizarea secțiilor de votare pentru alegatorii…

- Președintele belarus Alexandr Lukașenko a semnat o lege care, in caz de amenințare la adresa securitații naționale, ofera autoritaților dreptul de a restricționa funcționarea rețelelor de telecomunicații in republica, a informat luni Portalul Național Legal de Internet. Potrivit acestuia, Registrul…