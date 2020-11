Militantul pro-democratie din Hong Kong Joshua Wong si-a anuntat intentia de a pleda vinovat luni pentru o manifestatie ilegala, relateaza AFP. Joshua Wong, in varsta de 24 de ani, este urmarit penal impreuna cu alti doi opozanti, Ivan Lam si Agnes Chow, pentru un protest care a avut loc vara trecuta in fata sediului general al politiei din Hong Kong. Foto: (c) Tyrone Siu/REUTERS "Noi trei am decis sa pledam vinovat pentru toate capetele de acuzare", a declarat presei Joshua Wong, la sosirea la tribunal. "Nu as fi surprins daca as fi arestat imediat, astazi", a adaugat el. ''Vom continua…