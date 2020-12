Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul media hongkongonez Jimmy Lai, arestat pentru ca a incalcat legea asupra securitatii nationale impusa de Beijing, a fost eliberat miercuri sub cautiune, masura insotita de conditii mai stricte, informeaza AFP. Lai, foarte critic la adresa Beijingului, este una dintre personalitatile hongkongoneze…

- Magnatul hongkongonez Jimmy Lai, personalitate marcanta a luptei pro-democratie, a fost inculpat vineri in baza legii privind securitatea nationala, pentru "intelegere secreta cu puteri straine", pe fondul amplificarii urmaririlor impotriva disidentilor in aceasta fosta colonie britanica, informeaza…

- In lista ”neagra” ar putea ajunge oficiali din China, printre care membrii Parlamentului și ai Partidului Comunist. Washingtonul intenționeaza sa impuna sancțiuni impotriva a aproximativ 14 oficiali chinezi din cauza acțiunilor Beijingului in Hong Kong. Anunțul a fost facut luni, 7 decembrie, de Reuters.…

- John Ratcliffe, directorul serviciului national de informatii al SUA (Director of National Intelligence /DNI/), si-a intensificat joi criticile la adresa Beijingului, calificand China drept "cea mai mare amenintare pentru democratie si libertate in lume dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial", care…

- Magnatul hongkonghez Jimmy Lai, o personalitate a luptei prodemocratie, a fost plasat joi in detentie provizorie in cadrul unei anchete pentru frauda, intr-un moment in care urmaririle judiciare impotriva disidentilor si a criticilor la adresa Beijingului se inmultesc in fosta colonie britanica,…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison a denuntat luni o postare „scandaloasa” pe Twitter a unui purtator de cuvant al guvernului chinez si a cerut Beijingului sa-si ceara scuze in mod oficial.

- Taiwanul a acuzat marți China ca este „paranoica” dupa ce televiziunea publica chineza a difuzat rapoarte despre cazuri de spionaj in care doi taiwanezi reținuți in China „ar fi marturisit”. Potrivit televiziunii publice chineze CCTV, agențiile chineze responsabile cu activitatea de contracarare au…