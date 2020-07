Hong Kong: Activistul pro-democraţie Joshua Wong cere sprijin guvernului german Activistul din Hong Kong Joshua Wong a cerut sprijin guvernului german pe fondul escaladarii violentei in teritoriu, potrivit unei informatii aparute vineri in presa germana, transmite dpa. Wong a parasit conducerea grupului pro-democratie Demosisto la inceputul acestei saptamani din cauza temerilor ca grupul va fi vizat in cadrul unei controversate noi legi de securitate pentru Hong Kong impusa de China. Demosisto a decis mai tarziu sa se dizolve. Activistul in varsta de 23 de ani a declarat tabloidului german Bild ca el va continua sa fie in fruntea miscarii de protest din Hong Kong si a subliniat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

