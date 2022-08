Multe companii japoneze mari au construit centre extinse de productie in China, dar producatia acestora a scazut in ultima perioada din cauza restrictiilor legate de Covid-19. Exista, de asemenea, ingrijorari din ce in ce mai profunde cu privire la impactul tensiunilor dintre Statele Unite si China asupra afacerilor. Aproape 40% din productia de automobile Honda a avut loc in China, in ultimul an fiscal. Honda va continua sa-si pastreze lantul de aprovizionare in China pentru piata interna acelei de-a doua mare economie din lume, construind in acelasi timp unul separat pentru pietele din afara…