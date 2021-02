Stiri pe aceeasi tema

- Mahmood, artistul italian pe care il cunoastem de la ediția din 2019 a concursului Eurovision Song Contest, lanseaza videoclipul piesei "Inuyasha". Piesa reprezinta o noua directie imaginativa pentru artistul care, in scurt timp, a caștigat un loc printre cei mai importanti artiști pop urbani. Scrisa…

- Liviu Teodorescu este, cu siguranta, una dintre cele mai bune voci masculine din Romania, piesele sale au milioane de vizualizari pe YouTube, iar contul lui de Instagram numara peste 740 mii de urmaritori, iar JO este recunoscuta pentru emoția, starile și sentimentele profunde pe care le transpune perfect…

- Avertismentul Centrului European al Bolilor vine dupa ce infectarile cresc alarmant in mai multe țari europene, in paralel cu inceperea campaniei de vaccinare. Specialiștii spun ca nu este momentul relaxarii, pentru ca cele trei mutații ale coronavirusului, alaturi de varianta originala reprezinta un…

- Echipa de handbal feminin Minaur Baia Mare e considerata favorita la caștigarea EHF European League chiar de specialiștii forului european organizator, potrivit Mediafax. O analiza publicata recent pe eurohandball.com, site-ul oficial al Federației Europene de Handbal, trece in revista echipele…

- Selim The Kid, vloggerul de doar 5 ani și 10 luni care a facut ravagii pe Youtube, lanseaza primul lui single și videoclip, “Brand”, in colaborare cu Edi Vasile. Piesa este compusa de Kastha John și beneficiaza și de un videoclip regizat de Shinijikun. “Pe langa vlogging, muzica reprezinta o alta pasiune…

- Producatorul si DJ-ul german, Besomorph, colaboreaza cu Behmer si Lunis pentru o melodie ce imbina perfect rock-ul cu muzica electronica – “What I’ve Done”. Fiind cunoscut pentru stilul unic de a combina melodii cu o linie mai intunecata cu beat-uri trap si deep house, Besomorph aduce in noua piesa,…

- Yssa, solista cunoscuta pentru Hitul “Tu și eu” care a strans aproape 6 milioane de vizualizari pe Youtube, lanseaza single-ul și videoclipul “Ți-aduci aminte”. Piesa reprezinta o colaborare chiar cu iubitul ei, John Romanu, fost concurent a doua show-uri de televiziune foarte cunoscute. “Ți-aduci aminte”…

- Olivia Addams lanseaza o noua poveste in versuri și imagini profunde, cea a piesei „Are we there“. In clip, artista ia chipul unei adolescene implicate in diferite situații conflictuale. Chiar daca, inițial, nu reacționeaza, imaginea victimelor o afecteaza emoțional și o transforma dintr-o prezența…