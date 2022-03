Stiri pe aceeasi tema

- ANE revine primavara aceasta cu o noua piesa, Cand ma ia, cu un ritm și un vibe aparte. Piesa face parte dintr-o poveste de 2 piese care se completeaza și care ilustreaza doua perspective asupra dragostei, una realista, asa cum este in prima piesa, iar cea de a doua reprezentand o perspectiva idealizata…

- Artista cu voce divina și maestra transformarilor de look exotic revine in atenția fanilor sai cu o noua provocare. De aceasta data Aura B lanseaza videoclipul piesei “Me Gusta“, o poveste speciala in ritm de dans cu imagini senzaționale și coregrafii speciale realizate de un cuplu de dansatori extraordinari.…

- keshi crește miza in videoclipul single-ului „GET IT”, avand o energie diferita fața de cum și-a obișnuit fanii pana in prezent. Lansarea piesei coincide cu anunțul albumului de debut al lui keshi, „GABRIEL”, care urmeaza sa fie lansat pe 25 martie prin Island Records. In cantecul „GET IT”, keshi, care…

- Solista Maryliss a lansat recent un clip filmat alaturi de membrii formației Cover Up, care este un cover dupa piesa „Changing” (Sigma featuring Paloma Faith), inregistrarea fiind facuta in cadrul unui concert care a avut loc In Spatele Casei (Casa Tineretului) din Timișoara. Videoclipul a fost realizat…

- In prag de Valentine’s day se lanseaza o noua colaborare despre care se va vorbi foarte mult, cu siguranța. Este vorba de videoclipul piesei “Privirile trecute”, un featuring intre Tamy și Gabriel Cotabița, doi artiști de top care sunt legați de o prietenie frumoasa. Iar ei canta despre sentimentele…

- Bogan Ioan a lansat piesa „If I”, insoțita și de un videoclip care, deși la prima vedere pare simplu, este o metafora care adreseaza mesajul piesei. Versurile piesei au fost scrise de Iuliana Pușchila, care a lucrat și la compoziția linei melodice impreuna cu Marius Rozsdas, cunoscut sub numele de Magic…

- Așteptarea a luat sfarșit. Armin van Buuren a lansat videoclipul oficial al piesei „ No Fun“, realizata in colaborare cu The Stickmen Project. Daca piesa reușea sa te scoata din rutina, videoclipul vine și aduce energie suplimentara, totul cu ajutorul unor copii care ne fac sa uitam de tot ce avem de…

- Adele – artista care a renascut CD-ul, cuceritoarea tuturor topurilor internaționale – revine cu un videoclip nou-nouț pentru „Oh My God”, un moment culminant pentru recentul ei album, 30. Cantareața a oferit un teasing printr-un scurt trailer pe rețelele de socializare, deși orice material semnat de…