Stiri pe aceeasi tema

- ”DN Agrar Group SA (BVB: DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca si productie vegetala, incheie prima jumatate a anului 2022 cu o cifra de afaceri totala de 62,4 milioane de lei, o crestere de 241% fata de primul semestru din 2021, sustinuta in principal…

- ”Directorul general al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, Daniel Nicolaescu, a dispus, in cadrul unei videoconferinte de lucru cu directorii directiilor silvice din subordinea regiei, suplimentarea volumului de lemn pentru foc destinat populatiei, astfel incat sa se poata acoperi cererea pentru…

- Componenta actiunilor tehnologice, sensibile la rata dobanzii, au scazut cu 2,4%. Randamentul obligatiunilor pe 10 ani ale Germaniei a crescut cu 0,10 puncte procentuale, pana la maximul din doua luni. Isabel Schnabel, membru al Consiliului de Administratie al Bancii Centrale Europene (BCE), a avertizat…

- ROCA Industry, holdingul care reunește companiile de materiale de construcții din portofoliul ROCA Investments, ajunge la o cifra de afaceri de 122,5 milioane lei, in urma rezultatelor consolidate din primul semestru. Holdingul romanesc are in plan consolidarea companiilor, dar și extinderea portofoliului,…

- ”ROCA Industry, holdingul care reuneste companiile de materiale de constructii din portofoliul ROCA Investments, ajunge la o cifra de afaceri de 122,5 milioane lei, in urma rezultatelor consolidate din primul semestru. Holdingul romanesc are in plan consolidarea companiilor, dar si extinderea portofoliului,…

- “In aceasta perioada, XTB a generat un profit net de 103,4 milioane euro, care a fost cu 623,2% mai mare decat cel din prima jumatate a anului 2021, dar si cu 56,5% mai mare decat recordul inregistrat in istoria companiei, in prima jumatate a anului 2020, cand a fost de 66,1 milioane euro. Factorii…

- Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Oil Terminal SA Constanta, intrunita in sedinta in data de 16.06.2022 a adoptat urmatoarea hotarare: Articolul 1 Se aproba declansarea procedurii de selectie a membrilor Consiliului de Administratie la Societatea OIL TERMINAL S.A., in conformitate…

- Ministrul Economiei, bani de la Damen. Florin Spataru, ministrul Economiei (PSD), a fost platit anul trecut de compania olandeza Damen cu un salariu de 315.114 lei, adica in jur de 65.000 de euro. Inainte de a fi pus de PSD la sefia ministerului Economiei, el a fost director de resurse umane si afaceri…