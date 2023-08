Stiri pe aceeasi tema

- In vederea fundamentarii strategiei, a fost realizata evaluarea sectorului turistic romanesc. Aceasta analiza a fost realizata in anul 2018 si actualizata in anul 2022. De asemenea, strategia isi planifica si majorarea incasarilor din turismul international la 1,59 miliarde euro in 2025, la 2,27 miliarde…

- Producatorul de medicamente Antibiotice Iasi a realizat un profit net de 62 milioane lei in primul semestru, de la 33,97 milioane lei in perioada similara a anului precedent. Veniturile totale au urcat cu 23% in primele sase luni, la 352,5 milioane lei. ”Conform Raportului Administratorilor, in primele…

- Pentagonul are prevazute cheltuieli speciale pentru scuturile antiracheta din Romania și Polonia. Asta inseamna ca americanii urmeaza sa „pompeze” sute de milioane de dolari in Romania. Obiectivele lor: intarirea bazelor de la Deveselu si Mihail Kogalniceanu! Vor dezvoltarea sistemului antiracheta Aegis…

- In urma achizitiei preconizate, Eco Euro Doors isi va consolida pozitia pe piata, cu obiective de transformare in campion regional. ”ROCA Industry anunta intentia de achizitie prin compania Eco Euro Doors, parte a holdingului, a Workshop Doors, unul dintre jucatorii – cheie de pe piata usilor de interior…

- Romania a produs, in primele cinci luni din 2023, o cantitate de titei de 1,177 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 47.300 tep mai mica (-3,9%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au…

- ROCA Industry, primul holding romanesc de companii de materiale de construcții, parte din portofoliul ROCA Investments, anunța recrutarea lui Ștefan Szitas, care s-a alaturat echipei de management a holdingului in rolul de Chief Operating Officer (COO) incepand cu luna mai a acestui an. Ștefan Szitas…

- ”ROCA Industry, primul holding romanesc de companii de materiale de constructii, parte din portofoliul ROCA Investments, anunta lansarea primului Raport de Sustenabilitate, anticipand Directiva Europeana aplicabila incepand cu anul financiar 2024, privind raportarea sustenabilitatii corporative (CSRD).…

- Ministrul Marcel Boloș iși incheie saptamana aceasta mandatul de ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, pe care l-a preluat la 4 mai 2022. Cu aceasta ocazie publica un raport de activitate. Creștere cu peste 20% a gradului de absorție, intr-un an calendaristic In ultimul an (mai 2022 – mai…