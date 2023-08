Stiri pe aceeasi tema

- ROCA Agri RDF, holdingul de agricultura al ROCA Investments, anunța publicarea primului sau Raport de Sustenabilitate, aferent anului 2022, care evalueaza impactul generat de activitațile sale asupra ariilor sociale, economice și de mediu și anunța pilonii strategici care guverneaza acțiunile de sustenabilitate…

- ”ROCA Agri RDF, holdingul de agricultura al ROCA Investments, care detine in prezent companiile RDF Agricultura, RDF SA, Adidana Agricultura, Dachim si Supliment, anunta consolidarea echipei de management prin numirea lui Alexandru Savin in functia de CEO. Acesta, impreuna cu Florin Deznan, Presedinte…

- Deputatul Florin-Alexandru Alexe prezent la recepția de Ziua Naționala a Franței organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania! „Am avut onoarea de a participa la recepția de Ziua Naționala a Franței organizata de Ambasada Republicii Franceze in Romania.Am reintalnit mulți colaboratori francofoni,…

- Fermierii au obligatia respectarii GAEC 3 Interdictia de a incendia miristile, vegetatia uscata si resturile vegetale pe terenurile arabile. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura APIA informeaza fermierii ca incepand cu anul de cerere 2023 se pun in aplicare normele privind conditionalitatea…

- Agricultura și industria sunt doua dintre cele mai subevaluate sectoare din Romania, in vreme ce domeniul imobiliar, in special segementul rezidențial middle-up, va avea de caștigat in special pe termen lung, datorita schimbarilor tehnologice și...

- Creșterea subvențiilor agricole pentru fermierii romani a fost votata cu 333 voturi pentru, 241 impotriva și 41 abțineri, anunța europarlamentarul roman Dan Motreanu. Subvențiile fermierilor romani ar urma sa ajunga la nivelul celor primite de fermierii din vestul Europei. „Subvențiile UE pentru agricultorii…

- Multitudinea datelor economice, contextul geopolitic dar și plafonul de datorie a SUA creeaza prognoze divergente cu privire la urmatoarea decizie a Rezervei Federale: va mari sau va menține dobanda-cheie? Miercuri, 14 iunie, Fed anunța nivelul dobanzii de referința in SUA, in prezent aflata in intervalul…

- Daniel Buda reprezinta vocea cetațenilor romani in Parlamentul European inca din anul 2014. In ceea ce privește afilierea politica, acesta este membru al Partidul Național Liberal (PNL), iar la nivel european face parte din Grupul Partidului European(PPE). Vicepreședinte al Comisiei pentru Agricultura…