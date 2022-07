”Deloitte Romania a asistat holdingul African Industries Group (AIG), care este prezent in Romania prin investitii in agricultura, distributie de echipamente agricole si in domeniul imobiliar, in preluarea retelei de fitness World Class Romania de la fondul de investitii polonez Resource Partners. Tranzactia a fost semnata in aprilie 2022 si a fost finalizata in data de 15 iulie, dupa obtinerea tuturor aprobarilor necesare”, anunta Deloitte Romania. Preluarea retelei de 41 de centre de fitness reprezinta intrarea AIG pe segmentul sanatate si wellness . „Aceasta este a doua tranzactie pentru care…