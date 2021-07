Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova va primi și mai mult suport din partea partenerilor externi și partenerilor de dezvoltare. La fel, Statele Unite al Americii și Uniunea Europeana iși vor majora suportul pentru R. Moldova, deoarece aceasta este o șansa unica. Declarații in acest sens au fost facute de Dereck J.…

- Fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care a fugit din Republica Moldova in 2019 și s-a aflat mai bine de un an pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, nu mai poate reveni in aceasta țara. „de la inceputul anului trecut noi am impus sancțiune și Vladimir Plahotniuc nu mai are șanse de a reveni…

- SUA reacționeaza la victoria taberei pro-occidentale in alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Reacția vine insa de la eșalonul trei al administrației amerciane. Subsecretarul de stat Victoria Nuland anunța ca a sunat-o pe Maia Sandu dupa alegeri și exprima intenția SUA de…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Dereck J. Hogan a fost decorat cu „Ordinul de Onoare” de catre președinta Maia Sandu. Decizia are loc in contextul in care mandatul diplomatului se incheie, președintele SUA, Joe Biden nominalizind un alt ambasador pentru acest post. „I-am…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Conducerea Procuraturii Generale a anunțat ca dupa ce la sediul instituției a efectuat o vizita ambasadorului Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Derek J. Hogan, in spațiul public au aparut informații care au caracter tendențios și speculativ. © Photo…

- Avind in vedere caracterul tendențios și speculativ al informațiilor vehiculate in ultimele zile in presa cu privire la contextul vizitei Ambasadorului Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, Derek J. Hogan la Procuratura Generala, instituția a venit cu unele precizari. Potrivit unui comunicat…

- Statele Unite ale Americii vor monitoriza cu atentie alegerile parlamentare anticipate, preconizate sa se desfasoare la 11 iulie in Republica Moldova, a declarat marti ambasadorul american la Chisinau, Dereck J. Hogan, mentionand ca Washingtonul se asteapta ca aceste alegeri sa se desfasoare corect…

