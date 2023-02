Aventura micilor hocheiști romani in Canada s-a incheiat. Au fost zile incredibile pe care cu siguranța nu le vor uita niciodata și care iși vor pune din plin amprenta asupra activitații lor viitoare. Team Romania Wolves a jucat in cadrul tuneului Quebec International Pee Wee Hockey Tournament 11 meciuri, bilanțul final fiind excelent. Putem spune ca echipa noastra și-a depașit condiția reușind sa se mobilizeze exemplar in fața unor echipe a caror nume spune multe in hocheiul mondial (Edmonton Oilers, Boston Bruins, Vegas Knight, Utica New York etc). Mai mult decat atat doar neșansa a facut sa…