- RATBV a scos la licitație, astazi, executia de documentatii si proiect tehnic, precum si executarea de lucrari pentru realizare platforme de amplasare si alimentare cu energie electrica pentru 2 stații de incarcare rapida pentru autobuze elecrice. Cele doua stații de incarcare rapida vor fi montate…

- Poliția Municipiului Brașov – Biroul de Investigații Criminale a fost sesizata la data de 08 octombrie 2021 de catre o femeie din municipiul Brașov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu la aceeași data și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60…

- Pentru șoferi, apropierea sezonului rece presupune o serie de investiții in mașina personala. Cea mai comuna, schimbarea anvelopelor de vara cu cele de iarna. Cand trebuie facut acest lucru și care sunt sancțiunile pentru neconformarea la lege?! Pneurile de vara trebuie inlocuite cu cele de iarna de…

- Mircea Rednic este noul antrenor al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, a anuntat administratorul special Iuliu Muresan pentru pagina oficiala de Facebook a clubului. "Mircea Rednic a semnat in aceasta...

- Premierul Florin Cițu a declarat ca va propune Consiliului tripartid o creștere a salariului minim cu 8%, dar de la 1 decembrie sau 1 noiembrie, nu de la inceputul anului viitor. Prim-ministrul iși dorește gasirea unei soluții pana la 1 octombrie. „Este o propunere de creștere a salariului minim din…

- Pastratorului și transmițatorului de valori cultural identitare, Ștefan Lupu din localitatea Sacele, jud. Brașov i-a fost acordat titlul onorific de TEZAUR UMAN VIU in urma depunerii dosarului de candidatura de catre Centrul Cultural Reduta prin Serviciul Cultura Tradiționala. Felicitari și respect…

- Intr-un meci din etapa a doua a Seriei a 5-a din Liga a 3-a de fotbal, SR Brasov a fost invinsa, astazi, pe Stadionul Tineretului, scor 1-2, de FC Hermannstadt 2. Sibienii au deschis scorul in minutul 26. Dobrean a faultat in careu, iar lovitura de la 11 metri a fost transformata de Buzan. In minutul…

- Conducerea echipei de hochei pe gheața Corona Wolves Brașov anunța ca un nou jucator de excepție se alatura „lupilor” pentru urmatorul sezon: atacantul canadian Nick Huard (30 de ani). Acesta joaca pe postul de „centru” și in ultimele patru sezoane a evoluat la echipa germana Dresdner Eislowen (DEL…