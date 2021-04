Stiri pe aceeasi tema

- Corona Brasov Wolves, liderul Campionatului National de hochei pe gheata, a fost invins de CSM Galati cu scorul de 2-1 (0-0, 1-0, 1-1), sambata, pe Patinoarul Dunarea. Gazdele au punctat de doua ori prin Mihail Ribalko, Benjamin Tor Wilson inscriind golul ''lupilor'' cand mai erau…

- Corona Brasov Wolves s-a calificat cu emotii in semifinalele competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins-o pe Opten Vasas HC cu 4-2 (0-0, 2-1, 2-1), sambata, pe Patinoarul Olimpic din Brasov, in meciul decisiv. ''Lupii'' au facut diferenta in ultimele doua…

- Corona Brasov Wolves si SC Miercurea Ciuc au obtinut victorii in primele lor meciuri din faza play-off a competitiei regionale de hochei pe gheata Erste Liga, marti, pe propriile patinoare. Corona Brasov Wolves, castigatoarea sezonului regulat, a dispus de Opten Vasas HC cu 5-3 (1-2, 0-1, 4-0), dupa…

- Corona Brasov Wolves si-a consolidat pozitia de lider in competitia regionala de hochei pe gheata Erste Liga, dupa ce a invins-o pe CS Gheorgheni HC cu scorul de 4-3 (1-2, 2-1, 0-0, 1-0), dupa prelungiri, miercuri seara, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Daniel Tranca (63:37) a marcat golul victoriei,…

- Corona Brasov Wolves si-a luat revansa in fata formatiei Sport Club Miercurea Ciuc, pe care a invins-o cu scorul de 7-3 (3-0, 1-1, 3-2), miercuri seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, intr-un meci care a contat pentru competitia regionala de hochei pe gheata Erste…

- Sport Club Miercurea Ciuc a invins-o pe Corona Brasov Wolves cu scorul de 4-3 (1-0, 1-1, 1-2, 1-0), dupa prelungiri, marti seara, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'', intr-un meci care a contat atat pentru Erste Liga la hochei pe gheata, cat si pentru Campionatul National. Pentru…

- CSM Galati a revenit pe primul loc in clasamentul Campionatului National de hochei pe gheata, dupa ce a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 6-4 (0-2, 4-2, 2-0), luni, in deplasare, pe Patinoarul Olimpic din Brasov. Pentru invingatori au punctat Aleksandr Neznamov (doua goluri),…