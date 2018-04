Stiri pe aceeasi tema

- Retailerul suedez a raportat, luna trecuta, cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani și acumularea unui stoc record de haine nevandute. Retailerul suedez Hennes & Mauritz (H&M), al doilea cel mai mare din lume, ar putea să taie dividendele, pentru prima dată din 1974, scrie…

- Guvernatorul Arizonei a suspendat permisiunea companiei Uber de a-si testa autoturismele fara sofer pe drumurile publice din stat, dupa ce a avut loc un accident in care a murit un pieton de 49 de ani, relateaza Autoblog. Aceasta decizie este o lovitura pentru Uber Technologies care isi…

- H&M, cel de-al doilea mare lant de imbracaminte din lume, a inregistrat o scadere a profitului cu 61% in lunile decembrie, ianuarie si februarie, pe fondul vanzarilor slabe, potrivit BBCProfitul operational al companiei a scazut pana la cel mai scazut nivel in 16 ani, iar actiunile companiei s-au redus…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.

- Proprietarul grupului Hennes & Mauritz AB (H&M), Stefan Persson si familia, ar putea sa isi majoreze controlul asupra celui de-al doilea retailer mondial de imbracaminte printr-o oferta ce permite investitorilor sa-si converteasca dividendele in actiuni, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.…

- A doua generatie a modelului Audi A7 a fost in lumina reflectoarelor la Expozitia Internationala de Automobile din America de Nord, care a avut loc luni la Detroit, iar directorul de productie, Anthony Foulk a clasat generatia A7 ca fiind „arma secreta cu care Audi atrage noi clienti”, relateaza…

- Qualcomm a cheltuit miliarde de dolari incercand sa cumpere loialitatea companiei Apple. Acum compania a fost amendata de bratul antitrust al Uniunii Europene si somata sa achite o amenda de 1,2 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Apple a fost „incoltita” de catre Qualcomm in 2011 cu…

- Gigantul italian Enel isi trimite sute de angajati si manageri intr-o unitate specializata pe noile tehnologii, denumita Enel X, potrivit Bloomberg. Unitatea are ca sarcina gasirea unor noi surse de venit pentru Enel si transformarea companiei intr-una de tehnologie. “Suntem un Google…