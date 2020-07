Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: Los Angeles Times (Alexey Nikolsky, EPA) In timpul vizitei oficiale in Polonia, la 27-28 ianuarie 2020, moment care a cuprins si o deplasare la lagarul nazist de concentrare de la Auschwitz (Oswiecim), presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a acuzat URSS ca este la originea celui de-Al…

- Lucian Avramescu Holera e printre noi, intra-n case O boala cumplita, ca o armata nazista Un gardian sta la poarta și triaza Asta la morga, asta la lopata, inca mai rezista Boala fara nume poarta o porecla, N-are certificat de boala, nimeni n-o știe Se strecoara in casele batranilor bolnavi Și omoara…

- "Presedintele a dorit sa transmita un mesaj puternic", a explicat purtatoarea sa de cuvant Kayleigh McEnany, asigurand ca Donald Trump a mers pe urmele unor mari personalitati precum fostul prim-ministru britanic Winston Churchill. "De-a lungul timpului, am vazut presedinti si lideri care…

- Documentarul cu imagini cutremuratoare de arhiva despre „eliberarea” sovietica la 75 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Razboi Mondial a avut un reach de peste 1 milion de persoane, doar pe rețeaua de socializare (facebook/10tv.md) Documentarul „Pagini…

- "Ați auzit vreodata, ați vazut pe net sau undeva vreo teorie a conspirației cu 5G-ul, cu COVID-ul, cu alte absurditați in centrul careia sa se afle Rusia? Nu! Intrebarea asta n-a pus-o nimeni pana acum. Nu! Toate teoriile astea cu „cine ne termoscaneaza” și „ne ia CNP-ul din cap”, a spus cineva ca…

- I’m sad to say that my father, Jerry Stiller, passed away from natural causes. He was a great dad and grandfather, and the most dedicated husband to Anne for about 62 years. He will be greatly missed. Love you Dad. pic.twitter.com/KyoNsJIBz5 — Ben Stiller (@RedHourBen) May 11, 2020 ”A fost…

- La sfarsitul lui mai 1945, tirurile de tunuri din Uvertura 1812 de Piotr Ilici Ceaikovski rasunau glorios la Bucuresti cu ocazia primului Congres ARLUS (Asociatia Romana pentru legaturi cu URSS). Dincolo de victoria impotriva nazismului, gestul era sfidator pentru gazde, pentru ca se intampla la fix…

- Acum fix 75 de ani, la 7 mai 1945, Germania nazista capitula la Reims. Stalin si-a dorit propriul moment de glorie si a mai cerut un act de capitulare, pentru a doua zi, la Berlin. O noua era incepea pe ruinele uneia care adusese deja lacrimi necontenite.