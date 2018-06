Hitler, comparat cu un gainat de extrema dreapta

Stiri pe aceeasi tema

- Co-liderul formatiunii Alternativa pentru Germania (AfD, de extrema dreapta), Alexander Gauland, a declarat sambata ca dictatorul nazist Adolf Hitler si national-socialistii acestuia nu au fost decat 'un excrement de pasare' intr-un mileniu de istorie germana glorioasa, transmite AFP, preluand presa…

- Partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a cerut joi o ancheta parlamentara pentru politica de migratie a cancelarului Angela Merkel, scrie Reuters, citata de news.ro. Inițiativa ar avea nevoie insa de sustinerea a 25% dintre parlamentari pentru a fi aprobata.

- Cateva mii de germani s-au strans la Berlin la o manifestatie organizat de formatiunea germana de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), iar alte mii de persoane participa la contraproteste, relateaza agentia de stiri Dpa. Aproximativ 2.000 de politisti asigura securitatea…

- Politica usilor deschise fata de refugiati dusa de cancelarul Angela Merkel este o incalcare a Constitutiei Germaniei, sustine partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a anuntat ca a depus plangere la Curtea Suprema, relateaza dpa. Decizia din 2015 luata de Angela Merkel de…

- Austria comemoreaza integrarea sa in Germania national-socialista printr-o ceremonie, luni, in piata din Viena unde dictatorul Adolf Hitler a declarat asa-numitul "Anschluss" in urma cu 80 de ani, relateaza dpa. Presedintele Alexander Van der Bellen si cancelarul Sebastian Kurz urmeaza sa faca declaratii…

- Un tribunal german a condamnat miercuri sapte barbati si o femeie la pedepse cuprinse intre patru si zece ani de inchisoare pentru constituirea unui grup de extrema-dreapta responsabil pentru tentativa de crima si atacuri cu bomba considerate "teroriste" asupra unor adaposturi de refugiati si a unor…