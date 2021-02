Hilary Duff, probleme de sănătate în ultimul trimestru de sarcină Insarcinata cu al treilea copil, Hilary Duff (33 de ani) a dezvaluit ca se lupta cu o afecțiune comuna femeilor aflate in ultimul trimestru de sarcina. Miercuri, 10 februarie, in mediul online, actrița a publicat o fotografie in care pare extenuata. Hilary Duff, probleme de sanatate in ultimul trimestru de sarcina „Cand sciatica din timpul sarcinii te copleșește”, a scris pe imagine. Sciatica este o afecțiune care provoaca dureri acute in zona spatelui și a picioarelor. Condiția este comuna femeilor aflate in ultimul trimestru de sarcina. In decembrie 2019, Hilary s-a casatorit cu muzicianul Matthew… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

