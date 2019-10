''Highway to Hell'' - 10 km blocaţi pe autostrada din Perth: un tribut monumental va fi adus trupei AC/DC în 2020 Un omagiu monumental va fi adus in 2020 legendarei trupei rock australiene AC/CD: o portiune de zece kilometri de autostrada va fi blocata in apropiere de orasul Perth pentru a celebra piesa "Highway to Hell", relateaza editia online a ziarului spaniol ABC.



Pe 1 martie 2020, timp de opt ore, se vor bloca zece kilometri din cea mai importanta autostrada din orasul australian Perth.



Motivul? Un festival de muzica itineranta (organizat pe aceasta autostrada), in care vor abunda coveruri ale unor piese din repertoriul trupei AC/DC, pentru a comemora 40 de ani de la moartea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți seara, la B1TV, ca in mandatul de ministru al Transporturilor ocupat de Ludovic Orban, desemnat sa formeze acum noul guvern, s-au realizat zero kilometri de autostrada, in timp ce in guvernarea sa s-au realizat 82 de kilometri de autostrada.„Zero…

- CNAIR a recepționat pana in prezent 21 de kilometri de autostrada, a declarat miercuri Sorin Scarlat, directorul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, intrebat cati kilometri de autostrada sunt finalizați din cei 100 de km promisi de ministrul Razvan Cuc pentru acest an,…

- Antreprenorul Astaldi s-a mobilizat excelent în ultimele luni si a finalizat proiectul în proportie de 79% pâna în acest moment, însa sansele de deschidere a sectorului în 2019 sunt foarte mici. În continuare, punctele critice sunt nodul de la Iernut si podurile…

- Sambata, de la ora 20:00, la „Te cunosc de undeva!”, Diana Matei se va transforma in Steven Tyler, solistul trupei Aerosmith, un personaj foarte dificil de interpretat. Pe langa timbrul vocal atat de special al artistului, Diana va trebui sa imite intocmai gesturile și comportamentul acestuia de pe…

- Lotul 3 al autostrazii Lugoj-Deva, care costa peste o suta de milioane de euro, ramane "muzeu"! Oficialii de la Ministerul Transporturilor nu știu cand va fi deschis traficul pe cei 22 de kilometri de autostrada.

- Ioana Constantin a declarat ca Guvernul a schimbat mai mulți miniștri decat au construit kilometri de autostrada. Secretarul general adjunct la PMP spune ca ministrul Transporturilor Razvan Cuc paseaza raspunderea privind construirea tronsonului de autostrada Comarnic-Brașov, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Se deschide circulația pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva. Compania Naționala de Autostrazi și Infrastructura din România a preluat astazi de la constructor bretelele aferente nodului rutier Ilia.

- Sute de turiști, printre care se numara și zeci de romani, care iși petrec vacanța pe insula greceasca Samothraki, au ramas blocați in port dupa ce feribotul care le asigura transportul s-a defectat.