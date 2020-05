Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Husse? O companie suedeza care de peste 33 de ani, mai exact din 1987, a pus pe piata si a dezvoltat continuu aceste produse. Iar când vorbim de piata, vorbim de 5 continente (Europa, America de Sud, America de Nord, Asia si Africa) si de peste 50 de tari de pe aceste continente.…

- Conform Daily Star , oficialul OMS a declarat ca in acest context alarmant este „timpul pentru pregatire, nu pentru sarbatoare” Dr. Hans Kluge a subliniat ca ratele de deces și infecție au scazut in mai multe țari, inclusiv in Marea Britanie, dar el este ingrijorat de perspectiva unui al doilea val…

- Marți, 21 aprilie, și apoi miercuri, 22 aprilie, la Angers, in Franța, locuitorii au auzit un zgomot ciudat. L-au sesizat locuitorii din oraș, dar și cei din imprejurimi. Unii au spus ca ar fi ca un zgomot de avion, alții l-au comparat cu cel al unui tren sau al unui trasnet. Cu toții insa au menționat…

- Pandemia de coronavirus a cauzat moartea a 279.185 de persoane in lume de la aparitia in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 11.00 GMT, de AFP, care citeaza surse oficiale. Mai mult de 4.035.470 de persoane infectate au fost oficial diagnosticate in 195 de tari…

- Hidroxiclorochina, prezentat in Europa ca medicamentul minune , cu efecte spectaculoase pozitive in tratarea cazurilor de coronavirus, nu a avut efecte terapeutice in America. Un studiu prezentat intr-o...

- In ultimele 24 de ore, la Spitalul Clinic Colentina - desemnat spital suport pentru pacienții COVID-19 -, in urma testarii a 300 de angajați implicați, direct sau indirect, in tratarea pacienților coronavirus, 16 cadre medicale și 3 angajați TESA au fost confirmati cu coronavirus. Toate cele…

- Cuba a fost o speranța pentru țari precum Italia și Spania care lupta impotriva mortalitații Coronavirus și se simte abandonata de majoritatea lumii, chiar și de Uniunea Europeana. Intreaga lume se lupta in prezent cu un inamic comun. Acest inamic se numește COVID-19. Poate ca acum este momentul sa…

- A XII- a editie a Festivalul International "Shakespeare", de la Craiova, era programata sa aiba loc in perioada 23 aprilie - 4 mai. Festivalul, care trebuia sa reuneasca artisti din Franta, Marea Britanie, Rusia, China, Coreea de Sud, Japonia, Africa de Sud si alte tari din Europa, se amana cu un an,