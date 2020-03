Hidroelectrica sponsorizează șapte spitale cu peste 10 milioane de lei Șapte spitale din țara, care au și unitați de primi urgențe, vor fi sponsorizate cu suma totala de 10.033.000 lei de compania Hidrolectrica. “Acționariatul Hidroelectrica a aprobat astazi, 30 martie, in cadrul unei ședințe extraordinare, sponsorizarea unui numar de șapte instituții medicale, cu unitați de primiri urgențe, cu suma totala de 10.033.000 lei. Decizia a The post Hidroelectrica sponsorizeaza șapte spitale cu peste 10 milioane de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

