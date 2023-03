Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica, a semnat documentul care prevede parteneriatul de tip joint-venture cu Abu Dhabi Future Energy Company – Masdar – in scopul dezvoltarii, investirii, construirii si exploatarii de proiecte de energie regenerabila in Romania. Hidroelectrica a semnat un joint venture agreement…

- Reprezentantii producatorului de energie de stat Hidroelectrica si ai companiei Masdar din Emiratele Arabe Unite au semnat luni un joint venture agreement care angajeaza cele doua companii intr-un demers investitional comun ce are ca scop realizarea de parcuri eoliene off-shore si parcuri solare flotante…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, si omologul sau din Emiratele Arabe Unite, Suhail Mohamed Al Mazrouei, au semnat luni un memorandum de intelegere in domeniul energiei, „care deschide noi cai de cooperare” in acest sector. „Alaturi de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, si de colegii mei ministrul…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, in perioada 18-21 martie, la invitația Șeicului Mohamed bin Zayed Al-Nahyan in cadrul careia va discuta, printre altele, despre atragerea de investiții in economia romaneasca.

- Compania germana AE Solar va deschide o fabrica de producere a panourilor solare in Romania, valoarea totala a investiției fiind de un miliard de euro, a anunțat luni guvernul, dupa o intalnire intre oficialii companiei și premierul Ciuca, scrie HotNews. Prim-ministrul Nicolae Ciuca s-a intalnit luni,…

- Belgia a deschis o ancheta cu privire la activitatile unei "nave de spionaj" rusesti reperata in noiembrie in zonele in care exista parcuri eoliene, gazoducte submarine si cabluri de comunicatii, a anuntat marti ministrul Justiției, Vincent Van Quickenborne.

- Compania Masdar din Emiratele Arabe Unite si Hidroelectrica vor colabora pentru productia de energie regenerabila, fiind deja demarate discutiile la nivel tehnic, iar cei de la Taqa sunt interesati de dezvoltarea proiectelor de infrastructura de transport al energiei, a scris vineri, pe pagina sa Facebook,…

- „In cadrul vizitei de lucru in Emiratele Arabe Unite, unde se desfasoara cea de-a XIII-a sesiune a Adunarii Agentiei Internationale pentru Energie Regenerabila (IRENA), am avut astazi o intalnire bilaterala cu ministrul Energiei si Infrastructurii E.S. Suhail Mohamed Al Mazrouei. Am discutat despre…