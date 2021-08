Hidroelectrica şi-a dublat profitul net în primul semestru, la 1,687 miliarde lei De asemenea, cifr a de afaceri a crescut cu 77,9% in primele sase luni, la 3,2 miliarde lei, fata de aceea s i perioad a a anului trecut , potrivit raportului publicat marti de actionarul minoritar Fondul Proprietatea (FP). FP detine 19,94% din actiunile Hidroelectrica. ”Conform managementului companiei, in cursul primelor s ase luni ale anului 2021, compania a inregistrat o cifr a de afaceri de 3,2 miliarde lei, in cre s tere cu 77,9% fa ta de aceea s i perioad a a anului trecut, EBITDA de 2,442 miliarde lei, in cre s tere cu 95,6% fa ta de aceea s i perioad a a anului trecut, un profit opera… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

