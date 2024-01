Hidroelectrica recunoaște că a trimis oferte eronate clienților casnici Unii utilizatori ai serviciilor furnizate de Hidroelectrica au constatat ca ofertele primite prezentau sume diferite fața de așteptarile lor. Unii utilizatori ai serviciilor furnizate de Hidroelectrica au fost surprinși la inceputul noului an sa constate ca ofertele primite de la compania de energie prezentau sume diferite fața de așteptarile lor. Concret, Hidroelectrica nu a actualizat tarifele de distribuție conform modificarilor impuse de ANRE incepand cu 1 ianuarie. In plus, in cazul ofertelor cu prețuri fixe, au fost introduse, din greșeala, clauze specifice ofertelor cu preț variabil, generand… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

