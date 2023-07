Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Badea, presedintele Directoratului Hidroelectrica (H2O), si Karoly Borbely, membru in Consiliul de Supraveghere al companiei, au cumparat actiuni ale producatorului de energie atat in oferta publica cat si in prima zi de tranzactionare a titlurilor H2O, dupa cum reiese din rapoartele publicate…

- Investiție romaneasca de 100 milioane euro intr-o fabrica de produse extrudate din aluminiu pe un teren situat in apropiere de municipiul Hunedoara. Fabrica realizata de firma Premium Cast va fi cea mai moderna din Europa – cu tehnologii de ultima generatie si va genera 250 de locuri de munca. Firma…

- Fondul Roman de Contragarantare este o companie din subordinea Ministerului Finanțelor care, potrivit ultimelor date oficiale, are 38 de salariați. In schimb, conducerea este asigurata de 10 administratori: 7 in Consiliul de Supraveghere și 3 in Directorat. Citiți o ancheta marca PRESShub. Fondul Roman…

- ”CIECH Soda Romania incepe productia de energie solara, ca urmare a unei investitii de 1,7 milioane de lei intr-un parc fotovoltaic, si marcheaza o noua activitate in procesul de dezvoltare al companiei, care produce in prezent silicati lichizi, o materie prima importanta pentru industria anvelopelor,…

- Consiliul de Supraveghere al Damen Shipyards Mangalia a decis infiintarea unor noi societati in activitatea companiei. In 2020, Damen Shipyards Mangalia a declarat 2.107 angajati, pierderi peste 108,67 milioane de lei si cifra de afaceri a depasit 88,5 milioane de lei.Consiliul de Supraveghere al Damen…

- „S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., principalul producator de energie electrica din Romania, cu un portofoliu de producție 100% din surse regenerabile și unul dintre cei mai mari producatori hidroenergetici din Europa, anunța astazi intenția Fondului Proprietatea S.A., un fond de investiții alternativ…

- Antibiotice Iași - profit record!Compania care se distanțeaza detașat in topul caștigurilor obținute in primele trei luni ale anului este Antibiotice Iași. Profitul net al producatorul de medicamente a fost de 22.203.410 lei, in primul trimestru, de 2,5 ori mai mare fața de perioada similara din 2022. …

- Conform Bursei de Valori București, Oil Terminal a incheiat primul trimestru al acestui an cu un profit net de 23,39 milioane lei si o cifra de afaceri de 85,615 milioane lei. Veniturile companiei au totalizat 87,53 milioane lei, iar cheltuielile 60,31 milioane lei. Profitul brut a fost de 27,2 milioane…