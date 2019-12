Hidroelectrica alocă peste 5,3 milioane de lei pentru modernizarea staţiei electrice de 110 kV de la Brădişor Hidroelectrica va finanta cu peste 5,3 milioane de lei (fara TVA) modernizarea statiei electrice de 110 KV apartinand CHE Bradisor, parte a amenajarii hidroenergetice Lotru, a anuntat, marti, compania intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES. Lucrarea presupune prestarea de servicii de reparatii si instalarea de echipamente si a fost atribuita societatii TIAB Bucuresti, in urma unei licitatii publice deschise la care au participat patru ofertanti, iar criteriul de atribuire a fost cel mai bun raport pret/calitate. Potrivit sursei citate, contractul de tip "la cheie" prevede derularea de lucrari… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

