HHC, alături de Viorel și de multe alte famili vulnerabile. Cum poți sprijini și tu Viorel a ramas primavara aceasta singur cu patru copii dupa ce soția a murit, subit, in somn. Din acel moment, fiecare zi este o lupta pentru a-și ține cei copiii aproape: a trebuit sa plece din casa socrilor impreuna cu baieții (13 ani, 12 ani, 7 ani și 2 ani), a inchiriat o garsoniera unde nu au apa calda, iar singurele obiecte sunt un pat pe care dorm copiii, o saltea subțire pe care doarme tatal, o masa din plastic și doua scaune. Nu au mașina de spalat rufe, dulap pentru haine, frigider, televizor, vesela, nici macar aragaz. Singura mancarea calda este ceea ce pot praji intr-o friteuza electrica.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

