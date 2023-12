Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anunțat brigada meciului AFC Hermannstadt – Universitatea Craiova, programata duminica, de la ora 14.00, la Sibiu. Astfel, arbitru central va fi Catalin Popa (Pitești), asistenți Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe) și Romica Birdeș (Piești), iar rezerva Lucian Rusandu…

- Antrenorul bulgar de la Universitatea Craiova, Ivaylo Petev, are un start perfect, iar un succes cu Hermannstadt l-ar propulsa pe locul 2 in topul tehnicienilor care au stat pe banca „Stiintei” din 2014 pana in prezent Hermannstadt și Universitatea Craiova se intalnesc, duminica, de la 14:00, in etapa…

- Omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a caștigat in acest an 22 de contracte cu diverse aeroporturi din Romania, pentru care a incasat 211 milioane de euro. Jumatate din suma a fost caștigata in ultima luna. Tiberiu Urdareanu și-a caștigat renumele de regele aeroporturilor, dupa ce an de an a caștigat contracte…

- Start-up-urile și companiile mici, cu maximum 50 de angajați, au inceput toamna cu 21.000 de joburi noi scoase in piața pentru candidații aflați in cautarea unui loc de munca. De la inceputul anului și pana acum, 131.000 de joburi noi au fost postate de companiile mici și nou inființate.Domeniile in…

- AIC Trucks iși consolideaza poziția in Romania prin inaugurarea unui nou service Ford Trucks la Craiova, alaturi de partenerul local Ascet. Aceasta extindere subliniaza angajamentul Ford Trucks de a raspunde cerințelor tot mai mari ale economiei in plina expansiune a Romaniei. 1 de 5 AIC Trucks investește…

- Rețeaua iSTYLE anunța inaugurarea primului magazin in orașul Craiova, in Promenada Mall, cel mai mare centru comercial din regiune. iSTYLE ajunge astfel la un numar de 16 locații la nivelul intregii țari. Celelalte orașe in care rețeaua gestioneaza spații in Romania sunt: București, Brașov, Cluj, Constanța,…

- Societatea Ornitologica Romana anunta ca sambata si duminica, in cadrul EuroBirdwatch, au fost numarate peste 13.000 de exemplare de graur si 4.600 de pescarus razator, informeaza AGERPRES . Mai exact, este vorba despre: 13.820 de exemplare de graur (Sturnus vulgaris); 4.659 de exemplare de pescarus…