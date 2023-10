Hermannstadt - Dinamo, duel tare în Parcul Sub Arini » Echipele…

Hermannstadt și Dinamo se intalnesc in aceasta dupa-amiaza, de la ora 17:00, in primul meci al zilei din Superliga. Partida de la Sibiu va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI programul complet al etapei a 13-a din Superliga „Cainii” au pus capat unei serii de patru eșecuri consecutive prin remiza, 1-1, cu CFR Cluj, pe Arena Naționala, iar astazi, de la ora 17:00, au un alt meci tare la Sibiu, cu Hermannstadt. ...