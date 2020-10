Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul formatiei Universitatea Craiova , Cristiano Bergodi, a prefatat partida cu AFC Hermannstat, din cadrul etapei a 9-a din Liga 1. Intalnirea cu sibienii este programata sambata, de la ora 21.45, pe stadionul „Gaz Metan“ din Medias. „Vom intalni o echipa cu jucatori buni, valorosi si chiar daca…

- CS Universitatea Craiova are nevoie de alte 6 succese la rand in campionat pentru a egala superstartul lui Dinamo din 2006-2007: 13 victorii in primele 13 etape. Craiova a trecut, duminica seara, și de hopul Dinamo (1-0). Liderul nu joaca un fotbal-șampanie, ci unul cat se poate de eficient și profita…

- Tehnicianul formatiei Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a declarat, vineri seara, ca victoria din meciul cu Poli Iasi nu poate fi pusa la indoiala si a subliniat ca jucatorii sai sunt foarte afectati de accidentarea lui Elvir Koljic."La Koljic a fost o accidentare grava, nu stim mai…

- Eugen Neagoe (53 de ani) considera ca CS Universitatea Craiova are toate condițiile pentru a caștiga titlul in Liga 1. Nu știe insa daca Mihai Rotaru va mai avea rabdare cu antrenorul Cristiano Bergodi. Craiova a inceput cu doua victorii noul sezon din Liga 1, dar a suferit o eliminare rușinoasa in…

- Universitatea Craiova, vicecampioana Romaniei, a pierdut la Tbilisi, in fața anonimei Lokomotiv Tbilisi, 1-2 in turul 1 preliminar al Europa League, scrie Gazeta Sporturilor.In deplasarea din Georgia, unde pornea favorita certa, trupa lui Cristiano Bergodi s-a facut de ras. Irakli Sikharulidze, in minutul…

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 3-1, și a caștigat al șaselea titlu de campioana in Liga 1. „Feroviarii” au sarbatorit titlul alaturi de fani in Piața Avram Iancu. Fanii celor de la CFR s-au obișnuit cu astfel de momente. Azi-noapte, in jurul orei 02:00, un grup important i-a…

- Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Cristiano Bergodi, a afirmat, luni seara, la finalul meciului cu CFR Cluj, ca pentru formatia sa a fost o minune sa poata ajunge sa joace "finala" campionatului in care adversara s-a dovedit a fi mult mai experimentata. "Nu, nu e un moment dificil…

- CFR Cluj este vechea și noua campioana a Romaniei, dupa ce s-a impus detașat, in Banie, in finala cu CSU Craiova. Oltenii au fost umiliți pe propriul teren, deși incepusera perfect meciul, prin golul lui Dan Nistor, din minutul 10.La pauza s-a intrat indecis, 1-1, dupa golul lui Vinicius,…