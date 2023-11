Henry Kissinger, unul dintre cei mai influenți diplomați și strategi geopoliticieni ai secolului XX, a lasat o amprenta profunda asupra lumii prin contribuțiile sale in domeniul relațiilor internaționale și al politicii globale. De-a lungul carierei sale de excepție, Kissinger a influențat semnificativ evoluția geopolitica a lumii și a stabilit un precedent pentru diplomația moderna. Diplomație secreta in timpul Razboiului ReceKissinger a fost arhitectul unei diplomații secrete și subterane in timpul Razboiului Rece. Prin intermediul misiunilor sale de backchannel, cum ar fi cele din cadrul negocierilor…