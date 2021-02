Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF, a publicat azi o scrisoare deschisa, in care vorbește despre oportunitațile-cheie pe care le prezinta aceasta criza pandemica, pentru a putea reimagina o lume mai demna pentru copii. „Debutul celei de-a 75-a aniversari a UNICEF ne reamintește ca aceasta organizație a fost inființata in mijlocul unei alte crize istorice, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial”, scrie Fore. „In acele vremuri, am fi putut fi cu ușurința copleșiți de numeroasele probleme cu care se confruntau copiii intr-o lume devastata de razboi. Insa ne-am reimaginat ceea ce era posibil.…