Stiri pe aceeasi tema

- Mario Camora (34 de ani) a fost eliminat in minutul 50 al partidei dintre Jablonec și CFR Cluj, la scorul de 0-0, pentru un henț intenționat la cațiva centimetri de linia porții lui Cristian Balgradean. Fundașul stanga a vazut și cartonașul roșu. Toate detaliile despre Jablonec - CFR, AICI! Programul…

- CFR Cluj incepe o noua aventura in grupele unei cupe europene pe Superbet, de la ora 22:00, cu un meci in deplasare contra cehilor de la Jablonec. Va fi a treia competiție europeana pentru campioana Romaniei doar in sezonul 2021/2022, dupa preliminariile Ligii Campionilor și cele din Europa League,…

- CFR Cluj joaca in deplasare la Jablonec (locul 11 din Cehia), in primul meci grupa D a UEFA Conference League. Inaintea partidei, clujenii au primit o veste buna: atacantul Billel Omrani s-a recuperat dupa accidentare și poate evolua. Jablonec - CFR Cluj se disputa joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe…

- Dan Petrescu (53 de ani), antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat meciul cu Jablonec (locul 11 din Cehia) contand pentru prima runda a grupelor Conference League. Jablonec - CFR Cluj se disputa joi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProX. „Jablonec e o echipa puternica și bine…

- CFR Cluj și-a prezentat noul echipament, care va fi inaugurat joi, in debutul „feroviarilor” in grupele Conference League contra cehilor de la Jablonec (22:00). Deși campiona a prezentat tricoul ca pe o noutate, creația Nike seamana foarte mult cu tricoul ardelenilor din anii trecuți. ...

- Dan Petrescu (53 de ani), noul antrenor al lui CFR Cluj, a analizat in stilu-i caracteristic grupa campioanei Romaniei din Conference League. CFR Cluj, campioana Romaniei, a fost repartizata in grupa D, alaturi de AZ Alkmaar, Jablonec și Randers. „Inca nu am analizat foarte bine echipele din Conference,…

- CFR Cluj a fost repartizata în grupa D, în urma tragerii la sorți a Conference League, organizata vineri la Instanbul. Campioana României va înfrunta AZ Alkmaar, Jablonec și Randers.

- Capitanul feroviarilor, Mario Camora, trage un semnal de alarma dupa meciul lui CFR Cluj in care el si echipa și-au asigurat prezența in grupele Conference League dupa 4-1 la general cu Lincoln Red Imps.