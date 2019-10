Actrita britanica Helen Mirren va fi protagonista unui film care prezinta furtul din 1961 al unui tablou pictat de Goya de la Galeria Nationala din Londra, relateaza joi EFE. Potrivit portalului Artnet, filmarile la acest lungmetraj in care va juca si actorul Jim Broadbent vor incepe in ianuarie anul viitor si se vor axa asupra vietii barbatului care a pus la cale furtul.



La momentul respectiv, furtul a ocupat prima pagina a ziarelor avand in vedere ca tabloul lui Goya, 'Ducele de Wellington', fusese scos la licitatie la New York, insa un om de afaceri a permis galeriei britanice…