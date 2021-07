HC Dobrogea Sud Constanta a transferat si un international croat

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Petre a semnat un contract pe o perioada de trei ani cu gruparea de pe litoral.Noul jucator al echipei Farul Constanta, atacantul Adrian Petre, s a alaturat lotului in cantonamentul de la Poiana Brasov.In varsta de 23 de ani si fost international Under 21 al Romaniei, Adrian Petre a semnat un…

- Extrema dreapta a jucat din 2019 pentru formatia de pe litoral.Transferat de HC Dobrogea Sud Constanta in luna august a anului 2019, cand a semnat un contract pe doi ani, brazilianul Fabio Chiuffa isi incheie activitatea la echipa de pe litoral.Ramas bun, Fabio Multumim pentru goluri si zambete Vom…

- Gruparea FC Barcelona a anuntat, luni, achizitionarea atacantului Sergio Aguero pentru urmatoarele doua sezoane. Jucatorul argentinian era la final de contract cu Manchester City. El va implini miercuri 33 de ani.

- REȘIȚA – SCM Ramnicu Valcea a ramas fara antrenor! Reșițeanul Florentin Pera a dat o mare lovitura și a semnat cu CSKA Moscova, echipa pe care o va antrena din sezonul viitor și care in acest an s-a calificat in Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin! Pera, in varsta de 41 de ani, unul dintre…

- Formatia de pe litoral a invins SCM Politehnica Timisoara in partida de azi din sferturi.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a intrat astazi in careul de asi al Cupei Romaniei, calificandu se in turneul Final Four, dupa ce a trecut in sferturi de SCM Politehnica Timisoara.Partida s…

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins CS Magnum Botosani in optimile Cupei Romaniei.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a pasit cu dreptul in Cupa Romaniei, castigand meciul din optimi cu CS Magnum Botosani, iar joi, 27 mai, evolueaza in sferturi, o noua victorie aducandu le "delfinilor"…

- AS Monaco a renuntat sa-i mai prelungeasca acordul atacantului muntenegrean Stevan Jovetic, care expira in aceasta vara, a anuntat directorul sportiv Paul Mitchell, citat de L'Equipe, potrivit Agerpres. Jovetic, 31 ani, care a marcat sapte goluri in 33 de meciuri disputate in tricoul monegascilor,…

- La Campionatul Național de Șah – seniori, care s-a desfașurat la Iași in perioada 19-25.04.2020, brașoveanul Ciprian Nanu, mare maestru internațional, a obținut titlul de vicecampion național (chiar cu victorie impotriva campionului). „Șahul mi-a defint viața incepand cu anul 1989. In acel an cand am…