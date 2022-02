Stiri pe aceeasi tema

- John Madden, legendar antrenor de fotbal american și realizator TV, care a dat numele unei populare francize de jocuri video, a murit marti dimineata la vârsta de 85 de ani, anunta Variety.Liga Nationala de Fotbal (NFL) a anuntat decesul sau marti dupa-amiaza într-un comunicat de presa,…

- In urma cu doua saptamani, o profesoara de biologie de la ”Liceul Henri Coanda” din Buzau a trecut prin clipe de coșmar dupa ce mai mulți elevi au pus la cale o farsa care se putea solda cu urmari grave.Copiii s-au gandit sa așeze la catedra un scaun cu un picior rupt pentru a se amuza pe seama profesoarei.Ajunsa la…

- Coronavirusul face legea in campionatul de fotbal al Angliei. Șase meciuri din cadrul etapei a 18-a din Premier League au fost amanate, dupa ce numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 a crescut exponențial in Albion.

- CS Minaur va juca, pe teren propriu, maine, 20 noiembrie, impotriva celor de la HC Buzau, un meci din cadrul etapei a 11-a a Ligii Zimbrilor la handbal masculin. Spectatorii vor avea interzis la acest meci. CS Minaur nu ia in calcul in acest meci decat victoria, trei puncte care ar conta enorm in clasament.…

- O treime din scolile din judetul Buzau raman in online saptamana aceasta din cauza ratei mici de vaccinare anti-COVID in randul profesorilor, potrivit news.ro. Pe de alta parte, toate scolile din municipiul Buzau, ca si gradinitele, de altfel, raman in online, indiferent de numarul cadrelor…