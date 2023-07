Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel este mai fericit ca niciodata de cand Haziran l-a adus pe lume pe fiul lor, micuțul Joseph Tiago. Baiețelul celor doi are acum un an și se pare ca ii calca pe urme artistului. Cantarețul de manele are cu cine sa se mandreasca. Iata ce videoclip emoționant a postat artista cu fiul ei și…

- Haziran și Luis Gabriel imortalizeaza intotdeauna momentele emoționante cu fiul lor, astfel ca posteaza des fotografii și videoclipuri cu micuțul Joseph Tiago pe rețelele personale de socializare, unde au o comunitate impresionanta de oameni. Recent, artista a postat o imagine emoționanta cu micuțul…

- Oamenii legii anunța ca au inregistrat un nou caz inc are un copil de doar 7 ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuit din orașul Cupcini, raionul Edineț, noteaza Noi.md In acest sens, oamenii legii vin cu o serie de recomandari: supravegheați copiii in permanența, in special daca locuiți la…

- Cristi Mitrea și-a creat o imagine de ”barbat dur” in showbiz-ul din Romania, mai ales datorita meseriei pe car eo are. Insa, dincolo de aparențe, luptatorul a trecut prin cateva dezamagiri in viața, mai ales in ceea ce privește latura sentimentala. Fostul iubit al Andreei Mantea a vorbit, intr-un interviu…

- Adda și Catalin Rizea iși doresc inca un copil, insa au declarat ca nu vor sa faca acest pas important. Mai mult decat atat, cei doi soți au vorbit despre relația lor de la inceput. Iata care este motivul pentru care nu fac inca acest pas important al relației lor!

- Laurette a vorbit despre momentul in care a venit pentru prima data in București și a decis sa ramana aici pentru mult timp. In exclusivitate pentru Antena Stars, vedeta a marturisit ca i-a fost foarte greu. Mai mult decat atat, ea a vorbit și despre cum i se pare lumea showbiz-ului din Romania. Iata…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Luis Gabriel și-a gasit fericirea in brațele soției lui, Haziran. Cei doi iși doresc sa devina parinți pentru a doua oara. Iata ce au declarat intr-un interviu exclusiv pentru Antena Stars.

- Eveniment la nivel mondial! S-a nascut primul copil ce are ADN de la trei persoane din Marea Britanie. Se pare ca acest lucru a fost posibil in urma unei proceduri de fertilizare in vitro. Cu toate acestea, bebelușul a decedat la scurt timp dupa ce a fost adus pe lume.